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13 января 2021, 18:35 5

В Одесской области взорвался жилой дом: два человека пострадали

13 января 2021, 18:35 5
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Сообщается о взрыве газовоздушной смеси
Сообщается о взрыве газовоздушной смеси
Фото: ГСЧС Украины
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В Одесской области в городе Белгород-Днестровский произошел взрыв газа в частном доме. В результате два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером 12 января в частном одноэтажном доме на улице Тираспольская.

"Произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим разрушением части потолка, внутренней перегородки и внешней стены на площади 15 кв. м. В результате взрыва пострадали двое жителей дома, которых бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сообщили спасатели.

Предварительной причиной взрыва называют утечку бытового газа из баллона.

Напомним, сегодня в Одессе сообщили о минировании 26 детских садов.

Украина Одесса взрыв спасатели ЧП
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