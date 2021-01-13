В Одесской области взорвался жилой дом: два человека пострадали

Сообщается о взрыве газовоздушной смеси

Сообщается о взрыве газовоздушной смеси

Фото: ГСЧС Украины

В Одесской области в городе Белгород-Днестровский произошел взрыв газа в частном доме. В результате два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел вечером 12 января в частном одноэтажном доме на улице Тираспольская.

"Произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим разрушением части потолка, внутренней перегородки и внешней стены на площади 15 кв. м. В результате взрыва пострадали двое жителей дома, которых бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение в тяжелом состоянии", - сообщили спасатели.

Предварительной причиной взрыва называют утечку бытового газа из баллона.

Напомним, сегодня в Одессе сообщили о минировании 26 детских садов.