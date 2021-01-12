На Херсонщині викрили у хабарництві керівника одного з теруправління водних ресурсів

Посадовець через посередника отримав 39 тисяч гривень хабаря

Посадовець через посередника отримав 39 тисяч гривень хабаря

Фото: Нацполіція

В Херсонській області правоохоронці затримали керівника одного з територіальних управлінь водних ресурсів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

39 тисяч гривень неправомірної вигоди посадовець одержав через посередника. За цю суму він пообіцяв підприємцю, який проводив реконструкцію даху насосної станції, безперешкодно підписати відповідні акти для подальшого перерахування коштів за виконані роботи", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про повідомлення начальникові одного з управлінь водних ресурсів про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що на організації схеми "відкатів" затримали одного з керівників управління Держводагентства.