У Харківській області зайнято 35% ліжок, виділених для пацієнтів з коронавірусом

У стаціонарі лікуються 1682 пацієнти

У стаціонарі лікуються 1682 пацієнти

Фото UNICEF

Станом на 11 січня на Харківщині в опорних медустановах зайнято трохи більше третини ліжок, виділених для ковідних пацієнтів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

Згідно зі статистикою, в стаціонарах лікарень на даний момент перебувають 1682 пацієнти. З них 321 – з непідтвердженими лабораторним шляхом COVID-19.

В реанімаціях перебувають 126 хворих, з них 77 потребують кисневої підтримки (апарат ШВЛ), - повідомляють в ОДА.

Всього ж у медустановах Харківщини виділено 4776 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Усі вони забезпечені подачею кисню при першій же необхідності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові спростували заяву Степанова про необроблені COVID-тести.