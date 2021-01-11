15:59  11 січня
Черкаський міський голова спрогнозував послаблення жорсткого карантину
16:12  11 січня
Рада досі не позбавила статусу нардепа новообраного мера Херсона
18:28  11 січня
Бойовики шість разів відкривали вогонь по ЗСУ: загинув захисник України
UA | RU
UA | RU
11 січня 2021, 20:14 4

У Харківській області зайнято 35% ліжок, виділених для пацієнтів з коронавірусом

11 січня 2021, 20:14 4
Читайте также на русском языке
У стаціонарі лікуються 1682 пацієнти
У стаціонарі лікуються 1682 пацієнти
Фото UNICEF
Читайте также
на русском языке

Станом на 11 січня на Харківщині в опорних медустановах зайнято трохи більше третини ліжок, виділених для ковідних пацієнтів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.

Згідно зі статистикою, в стаціонарах лікарень на даний момент перебувають 1682 пацієнти. З них 321 – з непідтвердженими лабораторним шляхом COVID-19.

В реанімаціях перебувають 126 хворих, з них 77 потребують кисневої підтримки (апарат ШВЛ), - повідомляють в ОДА.

Всього ж у медустановах Харківщини виділено 4776 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Усі вони забезпечені подачею кисню при першій же необхідності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові спростували заяву Степанова про необроблені COVID-тести.

медицина COVID-19 Харьків лікарні ШВЛ
Зеленський підписав закон щодо призначення "ковідних” доплат бактеріологам та біохімікам
11 січня 2021, 19:42
Стало відомо, коли в Україні планують почати платну вакцинацію від COVID-19
11 січня 2021, 11:21
У МОЗ розповіли, чому карантин закінчується 24 січня
08 січня 2021, 20:04
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Рівненську облраду
Локдаун 2.0: п'ять репортажів з міст України
Всі публікації »
Олександр Дубінський
Віктор Таран
Агія Загребельська
Всі блоги »