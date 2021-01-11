У Харківській області зайнято 35% ліжок, виділених для пацієнтів з коронавірусом
У стаціонарі лікуються 1682 пацієнти
У стаціонарі лікуються 1682 пацієнти
Станом на 11 січня на Харківщині в опорних медустановах зайнято трохи більше третини ліжок, виділених для ковідних пацієнтів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської ОДА.
Згідно зі статистикою, в стаціонарах лікарень на даний момент перебувають 1682 пацієнти. З них 321 – з непідтвердженими лабораторним шляхом COVID-19.
В реанімаціях перебувають 126 хворих, з них 77 потребують кисневої підтримки (апарат ШВЛ), - повідомляють в ОДА.
Всього ж у медустановах Харківщини виділено 4776 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Усі вони забезпечені подачею кисню при першій же необхідності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові спростували заяву Степанова про необроблені COVID-тести.
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