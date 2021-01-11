15:59  11 января
Черкасский городской голова спрогнозировал ослабление жесткого карантина
16:12  11 января
Рада до сих пор не лишила статуса нардепа новоизбранного мэра Херсона
18:28  11 января
Боевики шесть раз открывали огонь по ВСУ: погиб защитник Украины
UA | RU
UA | RU
11 января 2021, 20:14 4

В Харьковской области занято 35% коек, выделенных для пациентов с коронавирусом

11 января 2021, 20:14 4
Читайте також українською мовою
В стационаре лечатся 1682 пациента
В стационаре лечатся 1682 пациента
Фото UNICEF
Читайте також
українською мовою

По состоянию на 11 января на Харьковщине в опорных медучреждениях занято чуть больше трети коек, выделенных для ковидных пациентов. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Согласно статистике, в стационарах больниц на данный момент находятся 1682 пациента. Из них 321 – с неподтвержденным лабораторным путем COVID-19.

В реанимациях находятся 126 больных, из них 77 нуждаются в кислородной поддержке (аппарат ИВЛ), - сообщают в ОГА.

Всего же в медучреждениях Харьковщины выделено 4776 коек для пациентов с коронавирусом. Все они обеспечены подачей кислорода при первой же необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове опровергли заявление Степанова о необработанных COVID-тестах.

медицина COVID-19 Харьков больницы ИВЛ
Зеленский подписал закон относительно назначения "ковидных” доплат бактериологам и биохимикам
11 января 2021, 19:42
Стало известно, когда в Украине планируют начать платную вакцинацию от COVID-19
11 января 2021, 11:21
В Минздраве рассказали, почему карантин заканчивается 24 января
08 января 2021, 20:04
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать Ровенский облсовет
Локдаун 2.0: пять репортажей из городов Украины
Все публикации »
Александр Дубинский
Виктор Таран
Агия Зегребельская
Все блоги »