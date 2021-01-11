В Харьковской области занято 35% коек, выделенных для пациентов с коронавирусом

В стационаре лечатся 1682 пациента

В стационаре лечатся 1682 пациента

Фото UNICEF

По состоянию на 11 января на Харьковщине в опорных медучреждениях занято чуть больше трети коек, выделенных для ковидных пациентов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

Согласно статистике, в стационарах больниц на данный момент находятся 1682 пациента. Из них 321 – с неподтвержденным лабораторным путем COVID-19.

В реанимациях находятся 126 больных, из них 77 нуждаются в кислородной поддержке (аппарат ИВЛ), - сообщают в ОГА.

Всего же в медучреждениях Харьковщины выделено 4776 коек для пациентов с коронавирусом. Все они обеспечены подачей кислорода при первой же необходимости.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове опровергли заявление Степанова о необработанных COVID-тестах.