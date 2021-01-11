"Укрзализныце" вернули 25% расходов за перевозку льготников
Местные органы власти за 11 месяцев 2020 года компенсировали АО "Укрзализныця" 24,8% расходов за льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении.
Как сообщает RegioNews об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что в январе-ноябре 2020 года "Укрзализныця" перевезла пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 262,2 млн грн. Местные органы власти, которые являются заказчиками перевозок по социальным тарифам, компенсировали компании 24,8% этой суммы.
В целом задолженность местных властей за 11 месяцев 2020 года составляет около 198 млн грн. Юго-Западной железной дороге местные бюджеты задолжали более 62,8 млн грн, Южной – более 47 млн грн, Львовской железной дороге – 36,9 млн грн, Приднепровской – 23,8 млн грн компенсаций, Одесской – 19,6 млн грн и Донецкой железной дороге – 7,8 млн грн.
Среди крупнейших должников – Харьковская (36,2 млн грн), Киевская (23,1 млн грн), Львовская (17 млн грн), Днепропетровская области (17,1 млн грн) и м. Киев (27,1 млн грн).
"Такой низкий уровень возмещения перевозчику расходов за предоставленные услуги замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности компании в улучшении сервиса для пассажиров и обновлении подвижного состава", - отмечают в "Укрзализныце".
Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" с 2021 года повысит стоимость билетов.