"Укрзализныце" вернули 25% расходов за перевозку льготников

В целом задолженность местных властей перед "Укрзализныцей" за 11 месяцев 2020 года составляет около 198 млн грн

В целом задолженность местных властей перед "Укрзализныцей" за 11 месяцев 2020 года составляет около 198 млн грн

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Местные органы власти за 11 месяцев 2020 года компенсировали АО "Укрзализныця" 24,8% расходов за льготные перевозки пассажиров в пригородном сообщении.

Как сообщает RegioNews об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в январе-ноябре 2020 года "Укрзализныця" перевезла пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 262,2 млн грн. Местные органы власти, которые являются заказчиками перевозок по социальным тарифам, компенсировали компании 24,8% этой суммы.

В целом задолженность местных властей за 11 месяцев 2020 года составляет около 198 млн грн. Юго-Западной железной дороге местные бюджеты задолжали более 62,8 млн грн, Южной – более 47 млн грн, Львовской железной дороге – 36,9 млн грн, Приднепровской – 23,8 млн грн компенсаций, Одесской – 19,6 млн грн и Донецкой железной дороге – 7,8 млн грн.

Среди крупнейших должников – Харьковская (36,2 млн грн), Киевская (23,1 млн грн), Львовская (17 млн грн), Днепропетровская области (17,1 млн грн) и м. Киев (27,1 млн грн).

"Такой низкий уровень возмещения перевозчику расходов за предоставленные услуги замедляет развитие пригородных железнодорожных перевозок, ограничивает возможности компании в улучшении сервиса для пассажиров и обновлении подвижного состава", - отмечают в "Укрзализныце".

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" с 2021 года повысит стоимость билетов.