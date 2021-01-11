Торік з нардепів-прогульників стягнули понад 30 млн грн

Гроші повернули до держбюджету

Гроші повернули до держбюджету

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Про це розповів голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Павло Фролов в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

Як зазначається, гроші повернули до держбюджету.

"Ми передбачили в цьому скликанні дуже суттєві штрафи для тих депутатів, які не ходять на роботу або не відвідують засідання комітету. Тобто, якщо відсоток голосувань за місяць депутата менше, ніж 70%, то депутат не отримує 42 тис. грн депутатських", – пояснив Фролов.

За його словами, минулого року десь понад 30 млн грн зекономлено і повернуто в бюджет.

Нагадаємо, раніше у КВУ розповіли, хто в Раді не ходить на засідання.