Торік з нардепів-прогульників стягнули понад 30 млн грн
Минулого року із зарплат народних депутатів-прогульників вирахували понад 30 мільйонів гривень штрафів.
Про це розповів голова підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Павло Фролов в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.
Як зазначається, гроші повернули до держбюджету.
"Ми передбачили в цьому скликанні дуже суттєві штрафи для тих депутатів, які не ходять на роботу або не відвідують засідання комітету. Тобто, якщо відсоток голосувань за місяць депутата менше, ніж 70%, то депутат не отримує 42 тис. грн депутатських", – пояснив Фролов.
За його словами, минулого року десь понад 30 млн грн зекономлено і повернуто в бюджет.
Нагадаємо, раніше у КВУ розповіли, хто в Раді не ходить на засідання.