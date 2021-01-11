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11 січня 2021, 12:59 16

На Рівненщині автівка на смерть збила людей на переході

11 січня 2021, 12:59 16
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За кермом автомобіля був 19-річний киянин
За кермом автомобіля був 19-річний киянин
Фото з відкритих джерел
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У Рівненській області на трасі біля міста Корець позашляховик на смерть збив двох людей на пішохідному переході. За кермом автомобіля був 19-річний киянин.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні поліції Рівненської області.

Повідомляється, що водій автомобіля Volkswagen Touareg, 19-річний житель Києва, збив двох пішоходів, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

"Від отриманих травм 38 і 44-річна мешканки села Богданівка загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що водій за зовнішніми ознаками був тверезий, у нього відібрали біологічні зразки на перевірку. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальну справу.

Раніше повідомлялося, що на Одещині водій на смерть збив велосипедиста і намагався втекти з трупом.

Україна ДТП Рівне аварія область
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