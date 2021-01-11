На Рівненщині автівка на смерть збила людей на переході

За кермом автомобіля був 19-річний киянин

За кермом автомобіля був 19-річний киянин

Фото з відкритих джерел

У Рівненській області на трасі біля міста Корець позашляховик на смерть збив двох людей на пішохідному переході. За кермом автомобіля був 19-річний киянин.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні поліції Рівненської області.

Повідомляється, що водій автомобіля Volkswagen Touareg, 19-річний житель Києва, збив двох пішоходів, які перетинали проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу.

"Від отриманих травм 38 і 44-річна мешканки села Богданівка загинули на місці події", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що водій за зовнішніми ознаками був тверезий, у нього відібрали біологічні зразки на перевірку. За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальну справу.

Раніше повідомлялося, що на Одещині водій на смерть збив велосипедиста і намагався втекти з трупом.