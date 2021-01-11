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11 января 2021, 12:59 4

В Ровенской области автомобиль насмерть сбил людей на переходе

11 января 2021, 12:59 4
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За рулем автомобиля был 19-летний киевлянин
За рулем автомобиля был 19-летний киевлянин
Фото из открытых источников
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В Ровенской области на трассе возле города Корец внедорожник на смерть сбил двух людей на пешеходном переходе. За рулем автомобиля был 19-летний киевлянин.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении полиции Ровенской области.

Сообщается, что водитель автомобиля Volkswagen Touareg, 19-летний житель Киева, сбил двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"От полученных травм 38 и 44-летняя жительницы села Богдановка погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что водитель по внешним признакам был трезв, у него отобрали биологические образцы на проверку. По факту смертельного ДТП открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Одесской области водитель насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться с трупом.

Украина ДТП Ровно авария область
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