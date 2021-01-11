На Львовщине произошло землетрясение
Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 1,9 балла
Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 1,9 балла
В воскресенье, 10 января, в селе Луки Львовской области были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 1,9 по шкале Рихтера.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"10 января в 13:13 в районе с. Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий (не ощущается на поверхности человеком)", - рассказали спасатели.
Также спасатели уточнили, что инцидент был квалифицирован как "событие, касательно которого проводятся меры".
Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине в ДТП пострадало девять человек.
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