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11 января 2021, 10:38 7

На Львовщине произошло землетрясение

11 января 2021, 10:38 7
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Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 1,9 балла
Магнитуда землетрясения по шкале Рихтера составила 1,9 балла
Фото: flickr
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В воскресенье, 10 января, в селе Луки Львовской области были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 1,9 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"10 января в 13:13 в районе с. Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий (не ощущается на поверхности человеком)", - рассказали спасатели.

Также спасатели уточнили, что инцидент был квалифицирован как "событие, касательно которого проводятся меры".

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине в ДТП пострадало девять человек.

Украина земля Львовщина спасатели ГСЧС
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