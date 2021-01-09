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09 января 2021, 18:01 7

В Николаеве от взрыва гранаты во дворе дома погиб местный житель

09 января 2021, 18:01 7
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По предварительным выводам специалистов, взорвалась боевая граната РГД-5
По предварительным выводам специалистов, взорвалась боевая граната РГД-5
Фото: Нацполиция
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Сегодня, 9 января в результате взрыва во дворе частного дома в Заводском районе Николаева погиб 51-летний местный житель.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает RegioNews.

Сообщение о взрыве на территории частного домовладения в Заводском районе поступило в полицию сегодня, 9 января, около 13:10. Сотрудники взрывотехнической службы ГУНП, обследовав территорию, обнаружили мертвым жителя дома. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5", - говорится в сообщении.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное дело. Основные версии гибели потерпевшего - самоубийство и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами.

Сейчас полицейские собирают вещественные доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую из них. Обстоятельства взрыва, его причины и происхождение взрывного устройства устанавливаются.

Напомним, в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода.

Николаев Граната взрыв Нацполиция смерть уголовное дело
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