В Николаеве от взрыва гранаты во дворе дома погиб местный житель

По предварительным выводам специалистов, взорвалась боевая граната РГД-5

По предварительным выводам специалистов, взорвалась боевая граната РГД-5

Фото: Нацполиция

Сегодня, 9 января в результате взрыва во дворе частного дома в Заводском районе Николаева погиб 51-летний местный житель.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает RegioNews.

Сообщение о взрыве на территории частного домовладения в Заводском районе поступило в полицию сегодня, 9 января, около 13:10. Сотрудники взрывотехнической службы ГУНП, обследовав территорию, обнаружили мертвым жителя дома. По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5", - говорится в сообщении.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное дело. Основные версии гибели потерпевшего - самоубийство и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами.

Сейчас полицейские собирают вещественные доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую из них. Обстоятельства взрыва, его причины и происхождение взрывного устройства устанавливаются.

Напомним, в городе Лубны на Полтавщине произошел мощный взрыв газопровода.