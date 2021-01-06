Степанов заявив, що МОЗ змінить компанію для придбання вакцин через конфлікт з "Медзакупівлями"

ДП "Медзакупівлі" продовжує свою роботу, попри заяви про зупинку

ДП "Медзакупівлі" продовжує свою роботу, попри заяви про зупинку

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що відомство змінить компанію, яка буде виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин. Так він відреагував на заяви ДП "Медичні закупівлі України" про зупинку їхньої роботи.

Про це Степанов заявив на брифінгу, пише RegioNews.

За його словами, МОЗ не може ставити під ризик забезпечення українців COVID-вакцинами.

"Найближчим часом ми змінимо компанію, яка буде виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин. Тому що ми не можемо ставити під ризик забезпечення вакцинами України, бо комусь хочеться писати дописи в соцмережах і отримувати якусь хвилинку слави", - заявив він.

Крім того, за його словами, ДП "Медзакупівлі" продовжують свою роботу, попри їхні заяви про зупинку. Він назвав це фейком.

"Підприємство працює у штатному режимі", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Державне підприємство "Медичні закупівлі України" заявило про блокування його діяльності з боку Міністерства охорони здоров’я.