У КСУ заявили, що Тупицький працюватиме і далі попри указ Зеленського про його відсторонення
Там не виключили, що Тупицький ходитиме на роботу за перепустками
Там не виключили, що Тупицький ходитиме на роботу за перепустками
Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко заявив, що голова КСУ Олександр Тупицький буде продовжувати ходити на роботу попри указ Зеленського про його відсторонення.
Про це Сліденко заявив "5 каналу", пише RegioNews.
Суддя повідомив, що Олександр Тупицький продовжить виконувати свої обов'язки, він не виключає, що той "буде ходити на роботу за перепустками".
"Це питання суду, він політизований і штучно нагнітається стан істерії. Питання про усунення в принципі не розглядається. Взагалі такого інституту, як відсторонення судді КСУ, немає", – заявив Сліденко.
Нагадаємо, 29 грудня Зеленський скликав засідання РНБО через кризу з Конституційним судом та того ж дня усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.
30 грудня в КСУ заявили, що Зеленський вийшов за межі повноважень, коли усунув Тупицького і оголосили про намір через відсторонення Тупицького президентом провести спецзасідання.
В Офісі президента у відповідь заявили, що заява КСУ про перевищення Зеленським повноважень "юридично нікчемною".
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