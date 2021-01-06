У КСУ заявили, що Тупицький працюватиме і далі попри указ Зеленського про його відсторонення

Там не виключили, що Тупицький ходитиме на роботу за перепустками

Там не виключили, що Тупицький ходитиме на роботу за перепустками

Фото з відкритих джерел

Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко заявив, що голова КСУ Олександр Тупицький буде продовжувати ходити на роботу попри указ Зеленського про його відсторонення.

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