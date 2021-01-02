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02 січня 2021, 13:02 10897

Підлеглий Венедіктової помер при загадкових обставинах в новорічну ніч - ЗМІ

02 січня 2021, 13:02 10897
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Тіло 42-річного чоловіка знайшли біля бази відпочинку в Чернігівській області
Тіло 42-річного чоловіка знайшли біля бази відпочинку в Чернігівській області
Фото: із відкритих джерел
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Заступник керівника одного із управлінь Офісу генерального прокурора помер при загадкових обставинах в ніч з 31 грудня на 1 січня.

Про це повідомляє видання "Букви” із посиланням на джерела в прокуратурі, передає RegioNews.

Відомо, що близько 14 години дня 1 січня в поліцію звернувся охоронець заміського комплексу "Бреч”, який знаходиться в Чернігівській області.

Він розповів, що біля бази відпочинку знайшли тіло 42-річного чоловіка, ним виявився заступник начальника одного із управлінь Офісу генерального прокурора.

За попередніми даними, чиновник відпочивав на базі разом зі своєю 36-річною дружиною, яка теж працює в Офісі генпрокурора. Близько пів на 3 ранку 1 січня чоловік пішов до лісу. Повертаючись звідти близько 5 ранку він зупинився та почав знімати з себе одяг, що зафіксували камери спостереження одного з приватних будинків”, - повідомляє видання.

Наразі обставини смерті чоловіка і хто та як виявив тіло, невідомі. Видання пише, що видимих тілесних ушкоджень і слідів боротьби на тілі чоловіка не було виявлено. Попередньою причиною смерті називають переохолодження організму.

Нагадаємо, під ОП активісти вимагали відставки Венедіктової та зама Єрмака Татарова. Акцію вони приурочили до Міжнародного дня боротьби з корупцією.

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