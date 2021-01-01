В Одесской области в новогоднюю ночь горела электричка

Возгорание произошло в машинном отделении головного вагона электропоезда, стоявшего на запасном пути

Возгорание произошло в машинном отделении головного вагона электропоезда, стоявшего на запасном пути

Фото: od.dsns.gov.ua

В городе Раздельная Одесской области в ночь на 1 января горела электричка.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, около 3:50 спасателям поступило сообщение о задымление в вагоне электропоезда, пишет RegioNews.

Как выяснилось, возгорание произошло в машинном отделении головного вагона электропоезда, стоявшего на запасном пути.

Пожар был локализован в 05:15 и ликвидирован в 6:21 на площади 10 кв. м. Огонь повредил интерьер и оборудование вагона.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и убытки устанавливаются.

Напомним, в Николаеве в новогоднюю ночь загорелся жилой дом пожар в двух квартирах.