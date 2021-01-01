В Одесской области в новогоднюю ночь горела электричка
Возгорание произошло в машинном отделении головного вагона электропоезда, стоявшего на запасном пути
Возгорание произошло в машинном отделении головного вагона электропоезда, стоявшего на запасном пути
В городе Раздельная Одесской области в ночь на 1 января горела электричка.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, около 3:50 спасателям поступило сообщение о задымление в вагоне электропоезда, пишет RegioNews.
Как выяснилось, возгорание произошло в машинном отделении головного вагона электропоезда, стоявшего на запасном пути.
Пожар был локализован в 05:15 и ликвидирован в 6:21 на площади 10 кв. м. Огонь повредил интерьер и оборудование вагона.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и убытки устанавливаются.
Напомним, в Николаеве в новогоднюю ночь загорелся жилой дом пожар в двух квартирах.
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку