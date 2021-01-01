Відсьогодні українці можуть змінювати по батькові з 14 років
Раніше змінити по батькові можна було тільки в разі, якщо батько змінив своє ім'я
Раніше змінити по батькові можна було тільки в разі, якщо батько змінив своє ім'я
В Україні з 1 січня 2021 року дозволили змінювати по батькові з 14 років. Відповідний закон набув чинності.
Документ 28 листопада опублікували у виданні "Голос України", пише RegioNews
Раніше змінити по батькові можна було тільки в разі, якщо батько змінив своє ім'я або якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.
Закон встановлює, що:
- змінити по батькові можна буде особам з 16 років;
- змінити по батькові з 14 років можна тільки за згодою батьків;
- якщо над 14-річною дитиною встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна;
- якщо один з батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд; при цьому при вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини і інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.
Нагадаємо, 3 листопада українцям дозволили змінювати по батькові. Відповідний законопроєкт №2450 Верховна Рада схвалила в другому читанні.
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