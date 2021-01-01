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01 січня 2021, 13:18 4

Відсьогодні українці можуть змінювати по батькові з 14 років

01 січня 2021, 13:18 4
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Раніше змінити по батькові можна було тільки в разі, якщо батько змінив своє ім'я
Раніше змінити по батькові можна було тільки в разі, якщо батько змінив своє ім'я
Фото з відкритих джерел
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В Україні з 1 січня 2021 року дозволили змінювати по батькові з 14 років. Відповідний закон набув чинності.

Документ 28 листопада опублікували у виданні "Голос України", пише RegioNews

Раніше змінити по батькові можна було тільки в разі, якщо батько змінив своє ім'я або якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.

Закон встановлює, що:

  • змінити по батькові можна буде особам з 16 років;
  • змінити по батькові з 14 років можна тільки за згодою батьків;
  • якщо над 14-річною дитиною встановлено опіку, зміна прізвища, власного імені та по батькові можлива за згодою опікуна;
  • якщо один з батьків буде проти зміни по батькові дитини, питання може вирішувати орган опіки та піклування або суд; при цьому при вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини і інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини.

Нагадаємо, 3 листопада українцям дозволили змінювати по батькові. Відповідний законопроєкт №2450 Верховна Рада схвалила в другому читанні.

Україна закон Верховна Рада парламент документ
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