17:15  01 января
В четырех регионах Украины за минувшие сутки не обнаружено ни одной смерти от COVID-19
12:28  01 января
В Николаеве в новогоднюю ночь загорелся жилой дом: пожар был в двух квартирах
10:04  01 января
Боевики на Донбассе в новогоднюю ночь шесть раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
01 января 2021, 13:18 4

С сегодняшнего дня украинцы могут менять отчество с 14 лет

01 января 2021, 13:18 4
Читайте також українською мовою
Раньше изменить отчество можно было только в случае, если отец сменил свое имя
Раньше изменить отчество можно было только в случае, если отец сменил свое имя
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине с 1 января 2021 года позволили менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу.

Документ 28 ноября опубликовали в издании "Голос Украины", пишет RegioNews

Раньше менять отчество можно было только в случае, если отец сменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключены из актовой записи о ее рождении.

Закон устанавливает, что:

  • изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;
  • изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;
  • если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможна с согласия опекуна;
  • если один из родителей будет против смены отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при решении спора берутся к вниманию выполнения родителями своих обязанностей относительно ребенка и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчество интересам ребенка.

Напомним, 3 ноября украинцам разрешили менять отчество. Соответствующий законопроект №2450 Верховная Рада одобрила во втором чтении.

Украина закон Верховная Рада парламент документ
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище
Казус Сергийчука. Почему главу Черкасской области отправили в отставку
Все публикации »
Виктория Сюмар
Алексей Кучеренко
Вадим Денисенко
Все блоги »