С сегодняшнего дня украинцы могут менять отчество с 14 лет
Раньше изменить отчество можно было только в случае, если отец сменил свое имя
Раньше изменить отчество можно было только в случае, если отец сменил свое имя
В Украине с 1 января 2021 года позволили менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу.
Документ 28 ноября опубликовали в издании "Голос Украины", пишет RegioNews
Раньше менять отчество можно было только в случае, если отец сменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключены из актовой записи о ее рождении.
Закон устанавливает, что:
- изменить отчество можно будет лицам с 16 лет;
- изменить отчество с 14 лет можно только с согласия родителей;
- если над 14-летним ребенком установлена опека, изменение фамилии, собственного имени и отчества возможна с согласия опекуна;
- если один из родителей будет против смены отчества ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд; при этом при решении спора берутся к вниманию выполнения родителями своих обязанностей относительно ребенка и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчество интересам ребенка.
Напомним, 3 ноября украинцам разрешили менять отчество. Соответствующий законопроект №2450 Верховная Рада одобрила во втором чтении.
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