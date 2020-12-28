Кадрові призначення: на Луганщині представили нового заступника голови ОДА
Сьогодні, 28 грудня, голова Луганщини Сергій Гайдай представив свого першого заступника Олексія Смирнова керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОДА.
Так, Гайдай своїм розпорядженням від 24 грудня 2020 призначив Олексія Смирнова на посаду першого заступника голови обласної державної адміністрації.
Перший заступник голови облдержадміністрації буде керувати діяльністю:
- Департаменту економічного розвитку і зовнішньоекономічної діяльності;
- Департаменту житлово-комунального господарства;
- Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зв'язків;
- Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони;
- управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації; відділу взаємодії з правоохоронними органами та цивільно-військового співробітництва.
Відомо, що Олексій Іванович Смирнов всю трудову діяльність працював в органах прокуратури Луганської області. З 2015 по 2020 роки - начальник слідчого управління прокуратури Луганської області та заступник прокурора Луганської області.
Нагадаємо, голова ОДА повідомив, що 8 з 10 чоловік, прибувають з окупованої Луганщини хворі COVID-19.