Кадрові призначення: на Луганщині представили нового заступника голови ОДА

У сфері відповідальності чиновника - економічний розвиток регіону

У сфері відповідальності чиновника - економічний розвиток регіону

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Сьогодні, 28 грудня, голова Луганщини Сергій Гайдай представив свого першого заступника Олексія Смирнова керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ОДА.

Так, Гайдай своїм розпорядженням від 24 грудня 2020 призначив Олексія Смирнова на посаду першого заступника голови обласної державної адміністрації.

Перший заступник голови облдержадміністрації буде керувати діяльністю:

Департаменту економічного розвитку і зовнішньоекономічної діяльності;

Департаменту житлово-комунального господарства;

Департаменту міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зв'язків;

Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони;

управління з питань нормативно-правової роботи та децентралізації; відділу взаємодії з правоохоронними органами та цивільно-військового співробітництва.

Відомо, що Олексій Іванович Смирнов всю трудову діяльність працював в органах прокуратури Луганської області. З 2015 по 2020 роки - начальник слідчого управління прокуратури Луганської області та заступник прокурора Луганської області.

Нагадаємо, голова ОДА повідомив, що 8 з 10 чоловік, прибувають з окупованої Луганщини хворі COVID-19.