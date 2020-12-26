Гетманцев заговорив про повну зупинку транспорту під час зимового локдауну

На його думку, половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку розраховує влада

На його думку, половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку розраховує влада

Фото: з відкритих джерел

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив за повну зупинку транспорту під час затвердженого урядом жорсткого карантину з 8 по 24 січня.

Як передає RegioNews, про це Гетманцев заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, немає іншого шляху стримування пандемії коронавірусу, ніж такі обмеження.

Взагалі моя точка зору - я прихильник повного локдауну з зупинкою транспорту. Я послідовний прихильник цього рішення. Тому що будь-які половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо", - заявив Гетманцев.

Він зазначив, що рішення уряду про карантин "вихідного дня" дозволило спостерігати менші цифри заражених коронавірусом в Україні.

Нагадаємо, в Україні за 25 грудня COVID-19 виявили в 7709 осіб, зафіксовано 121 летальний випадок, 5145 пацієнтів одужали.