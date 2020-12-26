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26 грудня 2020, 16:19 8

Гетманцев заговорив про повну зупинку транспорту під час зимового локдауну

26 грудня 2020, 16:19 8
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На його думку, половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку розраховує влада
На його думку, половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку розраховує влада
Фото: з відкритих джерел
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Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив за повну зупинку транспорту під час затвердженого урядом жорсткого карантину з 8 по 24 січня.

Як передає RegioNews, про це Гетманцев заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, немає іншого шляху стримування пандемії коронавірусу, ніж такі обмеження.

Взагалі моя точка зору - я прихильник повного локдауну з зупинкою транспорту. Я послідовний прихильник цього рішення. Тому що будь-які половинчасті обмеження не дають тієї користі, на яку ми розраховуємо", - заявив Гетманцев.

Він зазначив, що рішення уряду про карантин "вихідного дня" дозволило спостерігати менші цифри заражених коронавірусом в Україні.

Нагадаємо, в Україні за 25 грудня COVID-19 виявили в 7709 осіб, зафіксовано 121 летальний випадок, 5145 пацієнтів одужали.

коронавірус карантин транспорт ВР Обмеження
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