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24 декабря 2020, 18:25 4

В ПФУ рассказали, сколько предпринимателей уже получили по 8 тыс. грн помощи от государства

24 декабря 2020, 18:25 4
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Пенсионный фонд продолжает выплаты материальной помощи в размере 8000 гривен, введенной через карантин. По состоянию на 24 декабря 2020 года 354,7 тысячам человек профинансировано 2,8 млрд грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Таким образом, за последние двое суток карантинные выплаты получили еще 74,39 тысячи человек.

С тех, кто по расчетам Минсоцполитики, имеет право на единовременную компенсацию, деньги уже получили половина.

Напомним, ранее в "Слуге народа" намекнули, что больше не пойдут на уступки предпринимателям.

ПФУ Пенсионный фонд деньги выплаты Украина
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