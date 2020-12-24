В ПФУ рассказали, сколько предпринимателей уже получили по 8 тыс. грн помощи от государства
Подачу заявок на получение денег продлили до 31 декабря
Подачу заявок на получение денег продлили до 31 декабря
Пенсионный фонд продолжает выплаты материальной помощи в размере 8000 гривен, введенной через карантин. По состоянию на 24 декабря 2020 года 354,7 тысячам человек профинансировано 2,8 млрд грн.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Таким образом, за последние двое суток карантинные выплаты получили еще 74,39 тысячи человек.
С тех, кто по расчетам Минсоцполитики, имеет право на единовременную компенсацию, деньги уже получили половина.
Напомним, ранее в "Слуге народа" намекнули, что больше не пойдут на уступки предпринимателям.
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
"Потемкинские дороги-2020" Тимошенко и Голика. Почему "Большое строительство" стало провалом
Местные коалициады. Кто будет контролировать Черкасский облсовет