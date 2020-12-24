В ПФУ рассказали, сколько предпринимателей уже получили по 8 тыс. грн помощи от государства

Подачу заявок на получение денег продлили до 31 декабря

Подачу заявок на получение денег продлили до 31 декабря

Рixabay

Пенсионный фонд продолжает выплаты материальной помощи в размере 8000 гривен, введенной через карантин. По состоянию на 24 декабря 2020 года 354,7 тысячам человек профинансировано 2,8 млрд грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Таким образом, за последние двое суток карантинные выплаты получили еще 74,39 тысячи человек.

С тех, кто по расчетам Минсоцполитики, имеет право на единовременную компенсацию, деньги уже получили половина.

Напомним, ранее в "Слуге народа" намекнули, что больше не пойдут на уступки предпринимателям.