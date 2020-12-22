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22 грудня 2020, 18:42 7

У Раді сказали, коли постраждалі від пожеж на Луганщині отримають компенсації

22 грудня 2020, 18:42 7
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Рixabay
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Постраждалі від лісових і осінніх пожеж в Луганській області отримають компенсації в повному обсязі, але вже наступного року.

До такого висновку дійшла Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України. Напередодні її представники зустрілися з погорільцями, передає RegioNews з посиланням на "Донецкие новости".

"У мене згоріли кухня, підвал, сарай, дрова, господарство - кури погоріли. Будинок стоїть, але ми не можемо в ньому жити, тому що там немає газу", — повідомила мешканка села Сиротине Лілія.

Гроші постраждалим від пожеж уряд виділив з резервного фонду держбюджету. У липні - понад 32 млн грн, у вересні - близько 200 млн грн. Але їх встигли освоїти лише наполовину. Основна проблема — відновлення документів права власності на згорілі будинки.

"Ось у мене немає свідоцтва про вступ у спадок. А так у мене все є", — розповідає житель села Віктор.

У Тимчасовій слідчій комісії ВР запевняють, що гроші всім виплатять, але вже в наступному році.

"Ми бачимо прецедент. До кінця року ці гроші не будуть виплачені. На жаль, але в кінці року перераховані кошти з розрахункового рахунку області повернуться назад до держбюджету. І для нового перерахування доведеться проходити повністю всі узгодження. А згідно із законом двічі не можна виділяти кошти на одну і ту ж мету. Тому необхідно виділяти субвенції, а це теж процедура і час", — зазначив голова комісії Руслан Горбенко.

Нагадаємо, 2 грудня нардепи утворили ТСК щодо пожеж на Луганщині.

Донбас Україна пожежа Луганщина документ
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