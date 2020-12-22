В Раде сказали, когда пострадавшие от пожаров на Луганщине получат компенсации

В результате пожаров без жилья остались более 500 семей

В результате пожаров без жилья остались более 500 семей

Рixabay

Пострадавшие от лесных и осенних пожаров в Луганской области получат компенсации в полном объеме, но уже в следующем году.

К такому выводу пришла Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины. Накануне ее представители встретились с погорельцами, передает RegioNews со ссылкой на "Донецкие новости".

"У меня сгорели кухня, подвал, сарай, дрова, хозяйство - куры погорели. Дом стоит, но мы не можем в нем жить, потому что там нет газа", — сообщила жительница села Сиротине Лилия.

Деньги пострадавшим от пожаров правительство выделило из резервного фонда госбюджета. В июле - свыше 32 млн грн, в сентябре - около 200 млн грн. Но их успели освоить лишь наполовину. Основная проблема — восстановление документов права собственности на сгоревшие дома.

"Вот у меня нет свидетельства о вступлении в наследство. А так у меня все есть", — рассказывает житель села Виктор.

Во Временной следственной комиссии ВР уверяют, что деньги всем выплатят, но уже в следующем году.

"Мы видим прецедент. До конца года эти деньги не будут выплачены. Увы, но в конце года перечислены денежные средства с расчетного счета области вернутся обратно в госбюджет. И для нового перечисления придется проходить полностью все согласования. А по закону дважды нельзя выделять средства на одну и ту же цель. Поэтому необходимо выделять субвенции, а это тоже процедура и время", — отметил председатель комиссии Руслан Горбенко.

Напомним, 2 декабря нардепы создали ВСК по пожарам на Луганщине.