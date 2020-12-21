Оккупанты на Донбассе ранили двух наших воинов: ВСУ открыли огонь в ответ

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ

Фото из открытых источников

В течение текущих суток, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессцентр ООС.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате вражеских выстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов быстро доставили в медицинское учреждение, где им оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное", - отметили в штабе.

Добавляется, что на этом же направлении, но уже возле Луганского, противник вел огонь в сторону наших позиций из минометов 82-го калибра, крупнокалиберного пулемета и гранатометов. Вблизи населенного пункта Шумы враг также провоцировал наших воинов, ведя огонь из гранатометов и минометов 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня и совершили два неприцельных провокационных выстрела из станкового противотанкового гранатомета недалеко от Водяного, что на Приазовье.

"На многочисленные обстрелы противника украинские воины открыли ответный огонь. О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - сообщили в ООС.

Напомним, что украинский военнослужащий из состава Об'объединенных сил попал в плен российско-оккупационных сил. Отсутствие военного заметили 17 декабря во время проверки наличия личного состава.