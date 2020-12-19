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19 грудня 2020, 15:42 20

Понад 60% українців проти святкування Різдва 25 грудня - Епіфаній

19 грудня 2020, 15:42 20
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Він вважає, що перехід на 25 грудня може викликати розкол у суспільстві
Він вважає, що перехід на 25 грудня може викликати розкол у суспільстві
Фото: із відкритих джерел
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Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ), митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що святкування Різдва в один день 25 грудня в Україні стане можливим лише тоді, коли до такого рішення “дозріють” Церква та віряни.

Про це він розповів в інтерв’ю для "Радіо Свобода”, передає RegioNews.

Ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що понад 60% українців проти святкування 25 грудня. І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося як визнана помісна ПЦУ. І якщо ми зараз перейдемо на новий календар, то, відповідно, відбудеться ще один певний розкол”, - сказав митрополит.

Він додав, що держава встановила цей день вихідним днем, і святкувати Різдво 25 грудня ніхто нікому не забороняє.

Але поки що немає перехідного періоду. Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде ухвалене загальноцерковне рішення про перехід”, – сказав Епіфаній.

На його думку, цей рух повинен відбуватися "з низів”. На уточнення, коли саме може відбутися перехід, предстоятель ПЦУ відповів, що зараз важко спрогнозувати.

Ми бачимо, що в інших помісних православних церквах, наприклад, Елладська церква, Румунська церква, які свого часу перейшли на новий календар, все ж таки у них є певне розділення... Ми не маємо права допустити розділення”, – підсумував митрополит.

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церква Різдво митрополит Епіфаній свято
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