Более 60% украинцев против празднования Рождества 25 декабря - Епифаний

Он считает, что переход на 25 декабря может вызвать раскол в обществе

Он считает, что переход на 25 декабря может вызвать раскол в обществе

Фото: из открытых источников

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает, что празднование Рождества в один день 25 декабря в Украине станет возможным лишь тогда, когда к такому решению "созреют" Церковь и верующие.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

Мы знаем четко социологию, которая показывает, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря. И мы как церковь опираемся на своих верных, потому что мы только утверждаемся как признанная поместная ПЦУ. И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то, соответственно, состоится еще однин раскол", - сказал митрополит.

Он добавил, что государство установило этот день выходным днем, и праздновать Рождество 25 декабря никто никому не запрещает.

Но пока нет переходного периода. Когда мы увидим, что большинство готово, тогда будет принято общецерковное решение о переходе", - сказал Епифаний.

По его мнению, это движение должно происходить "из низов". На уточнение, когда именно может произойти переход, предстоятель ПЦУ ответил, что сейчас трудно спрогнозировать.

Мы видим, что в других поместных православных церквях, например, Элладская церковь, Румынская церковь, в свое время перешли на новый календарь, все же у них есть определенный раскол... Мы не имеем права допустить раскола", - подытожил митрополит.

Напомним, выламывали двери и побили окна: на Буковине две религиозные общины не поделили церковь.