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09 грудня 2020, 10:33 5

У столиці підпалили автівку депутата Київради від "Слуги народу"

09 грудня 2020, 10:33 5
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Невідомі облили автомобіль Mercedes-Benz легкозаймистою рідиною
Невідомі облили автомобіль Mercedes-Benz легкозаймистою рідиною
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У ніч на 9 грудня у Святошинському районі Києва невідомі підпалили автомобіль депутата Київської міської ради від партії "Слуга народу" Георгія Зантарая.

Як повідомив OBOZREVATEL з посиланням на джерело, подія трапилася о 03:30 на території будинку депутата, пише RegioNews.

Невідомі облили автомобіль Mercedes-Benz легкозаймистою рідиною. Пожежу загасили за 15 хвилин. Вогонь пошкодив автомобіль, ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці почали перевірку для встановлення всіх обставин події.

Відомо, що Георгій Зантарая - український дзюдоїст грузинського походження, учасник літніх Олімпійських ігор, переможець і призер чемпіонатів світу та Європи, заслужений майстер спорту. Працював у Міністерстві молоді та спорту, а також у Службі безпеки України. З 2020 року депутат Київської міської ради від Партії "Слуга народу".

Нагадаємо, у жовтні в Рівному спалили автомобіль кандидата в місцеву обласну раду. Поліція відкрила кримінальну справу.

Україна підпал пожежа поліція авто
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