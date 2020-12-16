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16 грудня 2020, 12:18 257

У листопаді НАЗК викрило понад 450 корупціонерів, найбільше - серед депутатів місцевих рад

16 грудня 2020, 12:18 257
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Загалом у листопаді 72 особи було притягнуто до кримінальної, 382 - до адміністративної й 9 - до дисциплінарної відповідальності
Загалом у листопаді 72 особи було притягнуто до кримінальної, 382 - до адміністративної й 9 - до дисциплінарної відповідальності
Фото з відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції протягом листопада внесло до реєстру корупціонерів відомості про 455 осіб, серед яких найбільше, понад третина, - депутати місцевих рад.

Про це повідомляється на сторінці НАЗК у Facebook, пише RegioNews.

Так, загалом у листопаді 72 особи було притягнуто до кримінальної, 382 - до адміністративної й 9 - до дисциплінарної відповідальності.

Серед притягнутих до кримінальної відповідальності - 7 депутатів місцевих рад, 4 поліцейських, 2 митники.

Найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за:

  • пропозицію, обіцянку чи надання хабаря - 41 раз;
  • прийняття пропозиції, обіцянки хабаря чи одержання хабаря - 10 разів;
  • декларування недостовірної інформації чи умисне неподання декларації - 8 разів.

Серед притягнутих до адміністративної відповідальності:

  • депутатів місцевих рад - 186 осіб;
  • працівників Нацполіції - 19 осіб;
  • працівників державної служби - 25 осіб.

До адміністративної відповідальності найчастіше притягували за:

  • несвоєчасне подання декларації - 357 разів;
  • порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів - 14 разів;
  • неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані - 9 разів.

З початку року до Реєстру корупціонерів загалом внесені дані про 4448 порушників. На сьогодні у Реєстрі наявні відомості про 34 182 осіб.

Реєстр корупціонерів продовжує поповнюватися новими прізвищами. Протягом листопада до Реєстру корупціонерів внесено...

Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Wednesday, December 16, 2020

Нагадаємо, 15 грудня Рада підтримала законопроєкт про відновлення роботи НАЗК.

Україна НАЗК корупція Декларація реєстр
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