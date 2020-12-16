У листопаді НАЗК викрило понад 450 корупціонерів, найбільше - серед депутатів місцевих рад
Національне агентство з питань запобігання корупції протягом листопада внесло до реєстру корупціонерів відомості про 455 осіб, серед яких найбільше, понад третина, - депутати місцевих рад.
Про це повідомляється на сторінці НАЗК у Facebook, пише RegioNews.
Так, загалом у листопаді 72 особи було притягнуто до кримінальної, 382 - до адміністративної й 9 - до дисциплінарної відповідальності.
Серед притягнутих до кримінальної відповідальності - 7 депутатів місцевих рад, 4 поліцейських, 2 митники.
Найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за:
- пропозицію, обіцянку чи надання хабаря - 41 раз;
- прийняття пропозиції, обіцянки хабаря чи одержання хабаря - 10 разів;
- декларування недостовірної інформації чи умисне неподання декларації - 8 разів.
Серед притягнутих до адміністративної відповідальності:
- депутатів місцевих рад - 186 осіб;
- працівників Нацполіції - 19 осіб;
- працівників державної служби - 25 осіб.
До адміністративної відповідальності найчастіше притягували за:
- несвоєчасне подання декларації - 357 разів;
- порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів - 14 разів;
- неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані - 9 разів.
З початку року до Реєстру корупціонерів загалом внесені дані про 4448 порушників. На сьогодні у Реєстрі наявні відомості про 34 182 осіб.
Реєстр корупціонерів продовжує поповнюватися новими прізвищами. Протягом листопада до Реєстру корупціонерів внесено...Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Wednesday, December 16, 2020
Нагадаємо, 15 грудня Рада підтримала законопроєкт про відновлення роботи НАЗК.