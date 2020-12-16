У листопаді НАЗК викрило понад 450 корупціонерів, найбільше - серед депутатів місцевих рад

Загалом у листопаді 72 особи було притягнуто до кримінальної, 382 - до адміністративної й 9 - до дисциплінарної відповідальності

Загалом у листопаді 72 особи було притягнуто до кримінальної, 382 - до адміністративної й 9 - до дисциплінарної відповідальності

Фото з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції протягом листопада внесло до реєстру корупціонерів відомості про 455 осіб, серед яких найбільше, понад третина, - депутати місцевих рад.

Про це повідомляється на сторінці НАЗК у Facebook, пише RegioNews. Так, загалом у листопаді 72 особи було притягнуто до кримінальної, 382 - до адміністративної й 9 - до дисциплінарної відповідальності. Серед притягнутих до кримінальної відповідальності - 7 депутатів місцевих рад, 4 поліцейських, 2 митники. Найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за: пропозицію, обіцянку чи надання хабаря - 41 раз;

прийняття пропозиції, обіцянки хабаря чи одержання хабаря - 10 разів;

декларування недостовірної інформації чи умисне неподання декларації - 8 разів. Серед притягнутих до адміністративної відповідальності: депутатів місцевих рад - 186 осіб;

працівників Нацполіції - 19 осіб;

працівників державної служби - 25 осіб. До адміністративної відповідальності найчастіше притягували за: несвоєчасне подання декларації - 357 разів;

порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів - 14 разів;

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані - 9 разів. З початку року до Реєстру корупціонерів загалом внесені дані про 4448 порушників. На сьогодні у Реєстрі наявні відомості про 34 182 осіб. Реєстр корупціонерів продовжує поповнюватися новими прізвищами. Протягом листопада до Реєстру корупціонерів внесено... Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Wednesday, December 16, 2020 Нагадаємо, 15 грудня Рада підтримала законопроєкт про відновлення роботи НАЗК.

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