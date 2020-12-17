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17 грудня 2020, 16:03 479

Новообрані депутати Запорізької облради повернули свої посвідчення

17 грудня 2020, 16:03 479
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Вони вважають новообраного голову облради нелегітимним
Вони вважають новообраного голову облради нелегітимним
Фото: Актуально
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23 новообраних депутати вже здали посвідчення депутатів Запорізької облради за підписом нового голови облради Віталія Боговіна.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Актуально.

Серед тих, хто повернув депутатські посвідчення - представники "Європейської солідарності", ОПЗЖ, а також 4 депутати "Слуг народу", які до них приєдналися. Причина такого вчинку — незгода з обранням Боговіна.

Опоненти "опозиціонерів" в Запорізькій облраді вже відповіли на це: частина депутатів від "Слуги народу", Опоблоку, "Єднання" та "Батьківщини" на чолі з Віталієм Боговіним опублікували відеозаяву з приводу того, що відбувається в сесійній залі. Вони наполягають на законності обрання Віталія Боговіна на посаду голови облради.

Новообраний голова обласної ради Віталій Боговін заявив, що частина депутатів захворіли коронавірусом і тому не змогли бути присутніми в залі. Було оголошено про перенесення засідання на 24 грудня через відсутність кворуму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 грудня Віталій Боговін заявив про своє обрання головою Запорізької облради, а вчора рішення про його обрання з'явилося на сайті Запорізької облради.

Запорізька область облрада голова Віталій Боговін опозиція
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