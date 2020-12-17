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17 грудня 2020, 15:29 10

У Миколаївській облраді депутатів, які провинилися зможуть позбавляти права голосу

17 грудня 2020, 15:29 10
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Рішення підтримали 39 депутатів облради
Рішення підтримали 39 депутатів облради
Фото: з відкритих джерел
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На засіданні Миколаївської обласної ради депутати затвердили норму, яка дозволить позбавляти депутатів ради права голосу в разі певних порушень.

Як передає RegioNews, про це повідомляє 0512.com.ua.

Наголошується, що депутат не зможе повноцінно працювати на сесії, якщо порушив її регламент, порушив депутатську етику або заважав проведенню сесії. Цей пункт під час голосування підтримали 39 депутатів. А от не проголосував за нього 21 людина. Згідно з прийнятим Регламентом позбавляти депутата його права голосу може тільки депутатська комісія з питань законності.

Також депутати проголосували за те, щоб за видалення депутата з сесійної зали голосували не одна третина депутатів, а більшість.

Нагадаємо, 17 грудня в Миколаївській облраді було створено 5 фракцій.

депутати Постанова голосування Миколаїв сесія повноваження
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