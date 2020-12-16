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16 грудня 2020, 09:24 581

У Києві та Дніпрі вночі горіли будинки: є загиблі

16 грудня 2020, 09:24 581
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На місці пожежі працювали численні сили ДСНС і правоохоронці
На місці пожежі працювали численні сили ДСНС і правоохоронці
Фото: з відкритих джерел
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У ніч на 16 грудня у Києві та Дніпрі сталися пожежі - у столиці горіла адміністративна будівля, а в Дніпрі - житловий будинок. Через пожежі загинуло п'ятеро людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Так, вночі 15 грудня в адміністративному будинку у Святошинському районі Києва виникла пожежа, загинуло дві людини, ще один постраждав. Займання сталося на 2 поверсі будівлі на площі 70 м.кв.

В результаті пожежі загинули дві людини, ще одного постраждалого пожежники врятували і передали працівникам швидкої допомоги", – йдеться в повідомленні.

Пожежа була локалізована о 23:20 та ліквідована о 23:29. Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

У Дніпрі, на вулиці Миколи Хвильового Новокодацького району, сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку. Загальна площа пожежі 65 м.кв. В результаті цього загинули троє людей.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох чоловіків, інші дані встановлюються. Пожежу локалізовано о 00:17 та ліквідовано о 01:30.

Нагадаємо, в Харкові протягом трьох годин у ніч на 14 грудня гасили пожежу в одній із багатоповерхівок. В результаті події загинули двоє людей.

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