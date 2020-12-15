Першим заступником голови Миколаївської ОДА може стати люстрований чиновник, - ЗМІ

Джерела в Кабміні підтвердили погодження призначення Ігоря Кузьміна

Джерела в Кабміні підтвердили погодження призначення Ігоря Кузьміна

Фото з відкритих джерел

Ігор Кузьмін, який може стати першим заступником голови Миколаївської ОДА, має великий досвід роботи в податкових органах, був першим заступником голови Кіровоградської ОДА та у зв'язку з люстрацією 2014 року 10 років не мав би бути призначeуваний на керівну посаду.

Про це повідомляє Преступности.НЕТ з посиланням на власні джерела в Кабміні, передає RegioNews.

Кабмін погодив призначення екс-віце-губернатора Кіровоградщини.

Затвердженого кандидата звуть Кузьмін Ігор Валерійович, 27 лютого 1974 року народження.

Він служив у Збройних силах СРСР, закінчив Миколаївський державний педінститут за спеціальністю фізкультура, Інститут післядипломної освіти Тернопільської академії наргоспу за спеціальністю фінансів і кредиту, а також Одеський регіональний інститут держуправління.

Почав кар'єру в Миколаївській ОДА в 1998 році у відділі управління соціального захисту населення, потім працював в ОДА на різних посадах.

З 2008 по 2012 роки був заступником голови Державної податкової адміністрації у Миколаївській області, далі працював на посадах у податкових органах Херсонської, Миколаївської та Кіровоградської областей, в Автономній Республіці Крим.

У 2015 році обіймав посаду радника голови Миколаївської ОДА. Працював експертом Офісу реформ Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України".

З грудня 2019 по вересень 2020 – перший заступник голови Кіровоградської ОДА. Якийсь час виконував обов'язки голови ОДА. При цьому, в той же час працював заступником начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг у Миколаївській області.

Відзначимо, що в 2014 році Кузьмін потрапив під люстрацію. У відповідності з Законом України "Про очищення влади", zakon0.rada.gov.ua, так званим "люстраційним", а саме з пунктом 8 статті 3, Кузьмін протягом 10 років не міг бути призначений на керівну посаду. Тим не менш, якраз в цей період Кузьмін обіймав посаду начальника Скадовської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів в Херсонській області.

Одружений з депутаткою від партії "Слуга народу" у Миколаївській міській раді Оленою Кузьміною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що подасть у Кабінет міністрів дві кандидатури заступників на погодження.