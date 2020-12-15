"Слуги" проведуть ще одне засідання фракції: що обговорять
Після пленарного засідання Ради 15 грудня, "слуги" планують зібратися на засідання фракції
Після пленарного засідання Ради 15 грудня, "слуги" планують зібратися на засідання фракції
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що після пленарного засідання Верховної Ради збереться фракція "слуг", де будуть обговорюватися "кадрові питання".
Про це депутат написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Сьогодні після пленарного засідання, найімовірніше, збереться фракція "Слуга народу. Обговорюватися будуть кадрові питання. Ймовірно, що міністром освіти будуть пропонувати призначати тимчасово виконуючого обов'язки міністра Сергія Шкарлета", - написав Качура.
Нагадаємо, 14 грудня відбулося засідання фракції "Слуги народу", на якому планували розглянути 9 питань.
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