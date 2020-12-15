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15 декабря 2020, 15:15 9

Первым замом главы Николаевской ОГА может стать люстрированный чиновник, - СМИ

15 декабря 2020, 15:15 9
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Источники в Кабмине подтвердили согласование назначения Игоря Кузьмина
Источники в Кабмине подтвердили согласование назначения Игоря Кузьмина
Фото из открытых источников
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Игорь Кузьмин, который может стать первым замом главы Николаевской ОГА, имеет большой опыт работы в налоговых органах, был первым замом главы Кировоградской ОГА и в связи з люстрацией 2014 года 10 лет не должен бы быть назначаемым на руководящую должность.

Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на собственные источники в Кабмине, передаёт RegioNews.

Кабмин согласовал назначение экс-вице-губернатора Кировоградщины.

Утвержденного кандидата зовут Кузьмин Игорь Валерьевич, 27 февраля 1974 года рождения.

Он служил в Вооруженных силах СССР, закончил Николаевский государственный пединститут по специальности физкультура, Институт последипломного образования Тернопольской академии нархоза по специальности финансов и кредита, а также Одесский региональный институт госуправления.

Начал карьеру в Николаевской ОГА в 1998 году в отделе управления социальной защиты населения, потом работал в ОГА на разных должностях.

С 2008 по 2012 годы был заместителем председателя Государственной налоговой администрации в Николаевской области, далее работал на должностях в налоговых органах Херсонской, Николаевской и Кировоградской областей, в Автономной Республике Крым.

В 2015 году занимал должность советника главы Николаевской ОГА. Работал экспертом Офиса реформ Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины".

С декабря 2019 по сентябрь 2020 – первый заместитель главы Кировоградской ОГА. Какое-то время исполнял обязанности главы ОГА. При этом, в то же время работал заместителем начальника по развитию дорог Службы автомобильных дорог в Николаевской области.

Отметим, что в 2014 году Кузьмин попал под люстрацию. В соответствии с Законом Украины "Об очищении власти", zakon0.rada.gov.ua, так называемым "люстрационным", а именно с пунктом 8, статьи 3, Кузьмин в течение 10 лет не мог быть назначен на руководящую должность. Тем не менее, как раз в этот период Кузьмин занимал должность начальника Скадовской объединенной государственной налоговой инспекции Главного управления Миндоходов в Херсонской области.

Женат на депутате от партии "Слуга народа" в Николаевском городском совете Елене Кузьминой.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что подаст в Кабинет министров две кандидатуры заместителей на согласование.

Николаевская ОГА заместитель Кабмин налоговая служба Слуга народа
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