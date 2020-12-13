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13 декабря 2020, 11:49 5

В Полтаве идентифицировали обгоревшее тело, найденное на пожаре в историческом здании

13 декабря 2020, 11:49 5
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Это был местный мужчина
Это был местный мужчина
Фото из открытых источников
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Полиция Полтавы идентифицировала личность мужчины, обгоревшее тело которого нашли после пожара в кинотеатре «Котляревского».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Работники Полтавского отдела полиции установили личность мужчины, обгоревшее тело которого нашли после ликвидации пожара в историческом здании по улице Соборности, 31.

Им оказался местный парень, 1993 года рождения.

В настоящее время следователи выясняют, каким образом полтавчанин попал в здание, а также причины и обстоятельства возникновения пожара.

Поліція Полтави ідентифікувала особу чоловіка, обгоріле тіло якого знайшли після пожежі в кінотеатрі "Котляревського"...

Posted by Поліція Полтавської області on Saturday, December 12, 2020

Напомним, что по факту пожара полиция Полтавы открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Полтавы на месте пожара нашли тело человека.

криминал пожар Полтава полиция кинотеатры
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