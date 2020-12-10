Вимагання "боргу" і викрадення юриста Микитася: стали відомі подробиці

Нині вирішується питання про обрання викрадачам запобіжного заходу

Нині вирішується питання про обрання викрадачам запобіжного заходу

Фото: Офіс генпрокурора

У Києві затримали банду з чотирьох осіб, яка викрала юриста нардепа колишніх скликань і скандального забудовника Максима Микитася, вимагаючи від нього неіснуючий борг.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, під виглядом ділової зустрічі зловмисники виманили юриста однієї зі столичних компаній в обумовлене місце, заволоділи його автомобілем і відвезли його в невідомому напрямку, силою помістивши на заднє сидіння. Викрадачі вимагали у нього виплати неіснуючого боргу в розмірі 800 тисяч доларів.

Правоохоронці знайшли автомобіль та затримали злочинців. Їм повідомлено про підозру у викраденні людини, розбої, вимаганні та незаконному заволодінні транспортним засобом. Вирішується питання про обрання викрадачам запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Кривому Розі чиновники міськради і підприємці розікрали 6 млн гривень з бюджету.