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10 грудня 2020, 17:33 13

Вимагання "боргу" і викрадення юриста Микитася: стали відомі подробиці

10 грудня 2020, 17:33 13
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Нині вирішується питання про обрання викрадачам запобіжного заходу
Нині вирішується питання про обрання викрадачам запобіжного заходу
Фото: Офіс генпрокурора
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У Києві затримали банду з чотирьох осіб, яка викрала юриста нардепа колишніх скликань і скандального забудовника Максима Микитася, вимагаючи від нього неіснуючий борг.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, під виглядом ділової зустрічі зловмисники виманили юриста однієї зі столичних компаній в обумовлене місце, заволоділи його автомобілем і відвезли його в невідомому напрямку, силою помістивши на заднє сидіння. Викрадачі вимагали у нього виплати неіснуючого боргу в розмірі 800 тисяч доларів.

Юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны 01

Правоохоронці знайшли автомобіль та затримали злочинців. Їм повідомлено про підозру у викраденні людини, розбої, вимаганні та незаконному заволодінні транспортним засобом. Вирішується питання про обрання викрадачам запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Кривому Розі чиновники міськради і підприємці розікрали 6 млн гривень з бюджету.

Україна Київ крадіжка поліція банда
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