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10 декабря 2020, 17:33 13

Вымогательство "долга" и похищение юриста Микитася: стали известны подробности

10 декабря 2020, 17:33 13
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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения похитителям
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения похитителям
Фото: Офис генпрокурора
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В Киеве задержали банду из четырех человек, которая похитила юриста нардепа предыдущих созывов и скандального застройщика Максима Микитася, требуя от него несуществующий долг.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По версии следствия, под видом деловой встречи злоумышленники выманили юриста одной из столичных компаний в обусловленное место, завладели его автомобилем и увезли его в неизвестном направлении, силой поместив на заднее сиденье. Похитители требовали у него выплаты несуществующего долга в размере 800 тысяч долларов.

Юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны 01

Правоохранители нашли автомобиль и задержали преступников. Им сообщено о подозрении в похищении человека, разбое, вымогательстве и незаконном завладении транспортным средством. Решается вопрос об избрании меры пресечения похитителям.

Напомним, в Кривом Роге чиновники горсовета и предприниматели разворовали 6 млн гривен из бюджета.

Украина Киев воровство полиция банда
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