На Київщині впав літак: двоє людей отримали травми
У Броварському районі Київської області поблизу села Гоголів впав літак. В результаті події двоє людей отримали травми - пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області у Facebook.
Правоохоронці зазначають, що на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.
Нагадаємо, 5 жовтня на Київщині впав мотодельтаплан, двоє людей загинули.