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06 грудня 2020, 17:39 341

На Київщині впав літак: двоє людей отримали травми

06 грудня 2020, 17:39 341
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Правоохоронці розслідують причини падіння літака
Правоохоронці розслідують причини падіння літака
Фото: Нацполіція
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У Броварському районі Київської області поблизу села Гоголів впав літак. В результаті події двоє людей отримали травми - пілот та інструктор. Їх каретою швидкої доправлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію області у Facebook.

Правоохоронці зазначають, що на місці події працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.

Нагадаємо, 5 жовтня на Київщині впав мотодельтаплан, двоє людей загинули.

поліція літак аварія Київська область жертва
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