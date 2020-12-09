Центр Києва оповитий димом через пожежу на Поштовій

Причина загоряння наразі встановлюється, жертв та постраждалих немає

Причина загоряння наразі встановлюється, жертв та постраждалих немає

Фото: Facebook

У Києві вдень, 9 грудня, сталася пожежа на Набережно-Хрещатицькій, 21 поруч з метро Поштова площа, через що центр столиці оповитий димом.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

О 12:01 до ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення пожежу на вул. Набережно-Хрещатицькій, 21, що у Подільському районі столиці. На місце події негайно було відправлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи", - йдеться у повідомленні.

По прибуттю було встановлено, що сталося загоряння в окремо розташованому металевому павільйоні, розміром 30х20 кв.м. Вогонь від палаючої конструкції перекинувся також на припаркований поруч автомобіль.

О 12:27 пожежу було локалізовано, а о 12:48 ліквідовано", - повідомили рятувальники.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 осіб особового складу.

Нагадаємо, 9 грудня вночі у центрі міста загорілася двоповерхова будівля торговельно-розважального центру, де колись був кінотеатр, а ще раніше - будинок Полтавського дворянського зібрання.