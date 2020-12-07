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07 грудня 2020, 19:45 199

На сесії Закарпатської облради обрали двох заступників голови

07 грудня 2020, 19:45 199
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Перед цим на першій сесії головою облради обрали Олексія Петрова
Перед цим на першій сесії головою облради обрали Олексія Петрова
Фото: із відкритих джерел
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Депутати закарпатської обласної ради VIII скликання під час сесії 7 грудня обрали двох заступників голови облради.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

За результатами таємного голосування, ними стали Денис Ман від партії "Європейська Солідарність" та Андрій Шекета від ВО "Батьківщина".

Їхні кандидатури на першому пленарному засіданні запропонував новообраний голова обласної ради Олексій Петров.

За кандидатуру Дениса Мана проголосували 36 депутатів, за Андрія Шекету — 41.

В минулому скликанні Андрій Шекета та Денис Ман вже були депутатами облради.

Нагадаємо, Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради. Раніше кабінет міністрів погодив його звільнення з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Закарпаття облрада Олексій Петров заступник сесія депутати
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