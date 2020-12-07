На сесії Закарпатської облради обрали двох заступників голови
Перед цим на першій сесії головою облради обрали Олексія Петрова
Перед цим на першій сесії головою облради обрали Олексія Петрова
Депутати закарпатської обласної ради VIII скликання під час сесії 7 грудня обрали двох заступників голови облради.
Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.
За результатами таємного голосування, ними стали Денис Ман від партії "Європейська Солідарність" та Андрій Шекета від ВО "Батьківщина".
Їхні кандидатури на першому пленарному засіданні запропонував новообраний голова обласної ради Олексій Петров.
За кандидатуру Дениса Мана проголосували 36 депутатів, за Андрія Шекету — 41.
В минулому скликанні Андрій Шекета та Денис Ман вже були депутатами облради.
Нагадаємо, Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради. Раніше кабінет міністрів погодив його звільнення з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
Мер Харкова Кернес не встигне приїхати на сесію 9 грудня - заява міськрадиВсі новини »
07 грудня 2020, 18:32Соратник Симчишина став заступником голови Хмельницької облради
07 грудня 2020, 17:59Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради
07 грудня 2020, 16:37
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Знакова поразка Зеленського: чому Кривий Ріг не почув президента-земляка
Битва за будівництво. Чому Чернишов, Шуляк і Тищенко воюють проти Столара