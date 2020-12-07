На сесії Закарпатської облради обрали двох заступників голови

Більшість в новій облраді Закарпаття народжується в муках. І ще далеко не факт, що вона народиться

04 грудня 2020

Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака

Вся проблема в тому, що Банковій слід було відставити заступника голови Офісу президента Олега Татарова вже в самому дебюті розгортання навколо нього корупційного скандалу. Але тепер цей апріорі одіоз...