Окупанти на Донбасі п'ять разів зірвали режим "тиші": наші бійці дали гідну відсіч
Від початку поточної доби, 5 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.
Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми.
"Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї", - зауважили у штабі.
Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю. На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами.
"Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зауважили у штабі.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, December 5, 2020
Нагадаємо, 4 грудня внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець ЗСУ отримав вогнепальне поранення.