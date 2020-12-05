Окупанти на Донбасі п'ять разів зірвали режим "тиші": наші бійці дали гідну відсіч

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає

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Від початку поточної доби, 5 грудня, у смугах відповідальності наших підрозділів зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.

Так, противник здійснив обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі населеного пункту Шуми.

"Окрім цього, ворог застосував протитанковий ракетний комплекс поблизу Водяного, а в бік українських позицій неподалік Авдіївки відкривав вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї", - зауважили у штабі.

Біля цього ж населеного пункту та неподалік Мар’їнки противник вкотре застосував снайперську зброю. На обох напрямках зухвалі дії ворожих снайперів були зупинені вогнем у відповідь українськими воїнами.

"Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає", - зауважили у штабі.

Нагадаємо, 4 грудня внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець ЗСУ отримав вогнепальне поранення.