16:48  05 декабря
В Минсоцполитики рассказали, кого больше всего коснется повышение пенсий в декабре
17:32  05 декабря
На Киевщине выпускают новогодние игрушки для армии России: директор фабрики прокомментировал скандал
18:33  05 декабря
Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор
UA | RU
UA | RU
05 декабря 2020, 18:33 2

Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор

05 декабря 2020, 18:33 2
Читайте також українською мовою
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет
Facebook
Читайте також
українською мовою

От начала текущих суток, 5 декабря, в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

Так, противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.

"Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс возле Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Возле этого же населенного пункта и недалеко Марьинки противник в очередной раз применил снайперское оружие. На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем в ответ украинскими воинами.

"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, December 5, 2020

Напомним, 4 декабря в результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение.

Донбасс ООС Украина война Луганская область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Токсический эндшпиль: как отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Тернопольский облсовет
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »