Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет

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От начала текущих суток, 5 декабря, в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

Так, противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.

"Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс возле Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе.

Возле этого же населенного пункта и недалеко Марьинки противник в очередной раз применил снайперское оружие. На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем в ответ украинскими воинами.

"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.

Напомним, 4 декабря в результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение.