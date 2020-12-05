Оккупанты на Донбассе пять раз сорвали режим "тишины": наши бойцы дали достойный отпор
От начала текущих суток, 5 декабря, в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.
Так, противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы.
"Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс возле Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе.
Возле этого же населенного пункта и недалеко Марьинки противник в очередной раз применил снайперское оружие. На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем в ответ украинскими воинами.
"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в штабе.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, December 5, 2020
Напомним, 4 декабря в результате выстрела вражеского снайпера один военнослужащий ВСУ получил огнестрельное ранение.