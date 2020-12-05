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Полиция в столице поймала нотариуса на взятке почти 1,2 млн грн
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05 декабря 2020, 12:32 5

Полиция в столице поймала нотариуса на взятке почти 1,2 млн грн

05 декабря 2020, 12:32 5
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Также задержали его посредника
Также задержали его посредника
Фото: МВД
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Нацполиция задержала нотариуса Киевского городского округа на взятке почти 1,2 миллиона гривен.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Отмечается, что также задержали и посредника. Обоим уже сообщено о подозрении.

В полиции сообщили, что почти 1,2 миллиона гривен "вознаграждения" они требовали за содействие в беспрепятственной государственной регистрации прав на завод и влияние на регистратора. А в случае отказа от их услуг - обещали создать проблемы с регистрацией.

"Официальная стоимость услуг за проведение государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество составляет 11 800 гривен", - напомнили в полиции.

Отмечается, что в пятницу, 4 декабря, нотариуса и ее подельника задержали во время получения последней части неправомерной выгоды - 25 000 долларов США.

"Раньше было задокументировано получение ими еще двух "траншей" - 16 тысяч долларов США и 28 тысяч гривен. Общая сумма неправомерной выгоды в эквиваленте национальной валюты - почти 1 млн 200 тыс. грн", - отметили столичные правоохранители.

Напомним, на Винниччине голову ОТГ будут судить за взятку в более 10 тысяч долларов.

Украина взятка Киев полиция МВД
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