Полиция в столице поймала нотариуса на взятке почти 1,2 млн грн

Также задержали его посредника

Также задержали его посредника

Фото: МВД

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Отмечается, что также задержали и посредника. Обоим уже сообщено о подозрении.

В полиции сообщили, что почти 1,2 миллиона гривен "вознаграждения" они требовали за содействие в беспрепятственной государственной регистрации прав на завод и влияние на регистратора. А в случае отказа от их услуг - обещали создать проблемы с регистрацией.

"Официальная стоимость услуг за проведение государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество составляет 11 800 гривен", - напомнили в полиции.

Отмечается, что в пятницу, 4 декабря, нотариуса и ее подельника задержали во время получения последней части неправомерной выгоды - 25 000 долларов США.

"Раньше было задокументировано получение ими еще двух "траншей" - 16 тысяч долларов США и 28 тысяч гривен. Общая сумма неправомерной выгоды в эквиваленте национальной валюты - почти 1 млн 200 тыс. грн", - отметили столичные правоохранители.

Напомним, на Винниччине голову ОТГ будут судить за взятку в более 10 тысяч долларов.