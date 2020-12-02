На Вінниччині голову ОТГ судитимуть за хабар у понад 10 тисяч доларів
За вимагання та одержання хабаря у розмірі 10,5 тисяч доларів у Вінницькій області судитимуть голову об’єднаної територіальної громади.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури регіону.
Вінницькою обласною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт про обвинувачення голови однієї з об’єднаних територіальних громад Вінниччини, якого наприкінці жовтня цього року затримано при одержанні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вказаний посадовець вимагав та одержав від підприємця гроші в сумі 10,5 тисяч доларів за підписання договору оренди землі загальною площею 21 гектар.
За вчинене обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - додали в прокуратурі.
Нагадаємо, що розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ та САП завершене.