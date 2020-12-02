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02 грудня 2020, 08:41 1115

На Вінниччині голову ОТГ судитимуть за хабар у понад 10 тисяч доларів

02 грудня 2020, 08:41 1115
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Посадовець вимагав хабар за підписання договору оренди землі 
Посадовець вимагав хабар за підписання договору оренди землі 
Фото: з відкритих джерел
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За вимагання та одержання хабаря у розмірі 10,5 тисяч доларів у Вінницькій області судитимуть голову об’єднаної територіальної громади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури регіону.

Вінницькою обласною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт про обвинувачення голови однієї з об’єднаних територіальних громад Вінниччини, якого наприкінці жовтня цього року затримано при одержанні неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вказаний посадовець вимагав та одержав від підприємця гроші в сумі 10,5 тисяч доларів за підписання договору оренди землі загальною площею 21 гектар.

За вчинене обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, що розслідування справи мільйонного хабаря керівникам НАБУ та САП завершене.

хабар ОТГ прокуратура Вінницька область Чиновник
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