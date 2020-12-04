Ворожий снайпер на Донбасі поранив нашого захисника

Стан його здоров’я середньої важкості

Стан його здоров’я середньої важкості

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Від початку поточної доби, 4 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне противник здійснив обстріл наших позицій із забороненого важкого озброєння, а саме артилерійських систем 122-го калібру та 120-ти мм мінометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського, унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил.

"Українському захиснику оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я середньої важкості", - повідомили у штабі.

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.