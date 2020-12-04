17:36  04 грудня
"Слуга народу” Олександр Самойленко очолив Херсонську обласну раду
17:49  04 грудня
У Зеленського заявили, що рішення Ради щодо брехні в деклараціях буде переглянуто
17:59  04 грудня
Ворожий снайпер на Донбасі поранив нашого захисника
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2020, 17:59 5

Ворожий снайпер на Донбасі поранив нашого захисника

04 грудня 2020, 17:59 5
Читайте также на русском языке
Стан його здоров’я середньої важкості
Стан його здоров’я середньої важкості
Facebook
Читайте также
на русском языке

Від початку поточної доби, 4 грудня, на ділянках відповідальності наших бригад з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне противник здійснив обстріл наших позицій із забороненого важкого озброєння, а саме артилерійських систем 122-го калібру та 120-ти мм мінометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського, унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил.

"Українському захиснику оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я середньої важкості", - повідомили у штабі.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, December 4, 2020

Нагадаємо, протягом попередньої доби на Донбасі було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

війна
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Токсичний ендшпіль: як відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Тернопільську облраду
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Єгор Соболєв
Всі блоги »