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Вражеский снайпер на Донбассе ранил нашего защитника
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04 декабря 2020, 17:59 5

Вражеский снайпер на Донбассе ранил нашего защитника

04 декабря 2020, 17:59 5
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Состояние его здоровья средней тяжести
Состояние его здоровья средней тяжести
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От начала текущих суток, 4 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное противник совершил обстрел наших позиций из запрещенного тяжелого вооружения, а именно артиллерийских систем 122-го калибра и 120-ти мм минометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" неподалеку Луганского, вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил.

"Украинскому защитнику оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья средней тяжести", - сообщили в штабе.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, December 4, 2020

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

война
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