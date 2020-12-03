На Хмельнитчине чиновник ГСЧС насмерть сбил человека

Он был в состоянии алкогольного опьянения

Он был в состоянии алкогольного опьянения

Фото из открытых источников

В Хмельницкой области произошла авария с участием чиновника местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Хмельницкой области. В результате ДТП погиб один человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, 2 декабря начальник пожарно-спасательного поста ГСЧС стал виновником аварии. На автомобиле "Fiat" он не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги. От полученных травм он скончался на месте.

Позже было установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Драгер показал 2,18 промилле. Чиновник был задержан.

Следствие продолжается по ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего).

Напомним, 1 декабря на Закарпатье в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли пятеро человек, среди которых и несовершеннолетние.