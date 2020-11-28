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28 листопада 2020, 10:42 2219

У Харкові горить торгівельний центр "Барабашово" - постраждалих немає

28 листопада 2020, 10:42 2219
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Вогонь встиг знищити 25 павільйонів
Вогонь встиг знищити 25 павільйонів
Фото: ДСНС
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На території торгівельного центру "Барабашово", що у Харкові триває пожежа - із вогнем борються близько сотні пожежників та 15 відділень рятувальників.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Так, повідомлення про пожежу надійшло о 02:39 - горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної. Загоряння виявила охорона об’єкту. На той момент вогонь встиг охопити зо 2 десятки павільйонів. Вночі вони були зачинені, людей там не було.

Вказується, що вже за 10 хвилин за підвищеним номером виклику на місце прибули 4 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах. На той момент вогонь вирував вже на площі 1000 кв.м. Керівник гасіння пожежі негайно підвищив рівень складності пожежі до 3-го, а прибулий на місце події штаб пожежогасіння, який прийняв керівництво на себе, — до 4-го.

Загалом у гасінні пожежі беруть участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення. Крім того, працюють 2 автоцистерни навчального підрозділу. Всього задіяні близько 100 чоловік особового складу. Рятувальники розгорнули рукавні лінії та подали в осередок пожежі 12 пожежних стволів. Також був організований захист сусідніх павільйонів. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

Локалізація пожежі відбулась о 04:17. Наразі на місці події продовжують працювати сили ДСНС. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується", - резюмували у ДСНС.

Зазначається, що вогонь встиг знищити 25 павільйонів.

Нагадаємо, раніше на харківському ринку "Барабашово" прогримів вибух.

Харьків пожежа ДСНС рятувальники ринок
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