У Києві затримали злочинців, які хотіли викрасти впливового харків’янина

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення

Фото: Нацполіція

В Харківській області правоохоронці отримали інформацію про можливе викрадення впливової особи ромської народності для подальшого викупу за його повернення. В ході перевірки, інформація підтвердилася та були встановлені особи зловмисників.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зловмисниками виявилися двоє уродженців іншої держави - 22 та 28 років, які на даний час проживають на території Київської області. Обоє вже мають за плечима кримінальний досвід - раніше були засуджені за крадіжки, грабежі та розбої.

Вони спланували викрадення чоловіка на території Харкова та мали намір отримати від його родичів 100 000 доларів викупу.

Для реалізації свого плану фігуранти шукали виконавця, який і повинен був викрасти чоловіка та утримувати його в одному із будинків за 30 кілометрів від Харкова.

Аби завадити злочинним намірам зловмисників, проведено поліцейську спецоперацію.

Правоохоронці інсценували викрадення, а "виконавець" надав підтверджуючі докази замовникам. Одразу після цього фігуранти зателефонували родичам потерпілого з вимогою сплати 100 000 доларів викупу", - повідомили в поліції.

Зловмисників поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали у Києві.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині начальниця пошти привласнила чверть мільйона гривень.