На Львівщині у військовому госпіталі стався вибух: хворих евакуювали

Всього в лікарні перебувало 60 хворих киснезалежних

Всього в лікарні перебувало 60 хворих киснезалежних

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У госпіталі у Винниках біля Львова стався вибух під час заправки кисню, відбулася евакуація хворих.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook, пише RegioNews.

"У Винниках позаштатна ситуація з киснем в обласному військовому шпиталі. Попередньо, йдеться про вибух при заправці. Кілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації в інші медустанови. Серед пацієнтів є важкі", - написав він.

Він також повідомив, що бригади "швидких" вже виїхали.

Всього в лікарні 60 киснезалежних хворих. 30 прийме до себе лікарня швидкої допомоги, 5 з них у реанімації. 12 людей везуть у 8-му лікарню", - додав Садовий.

Пізніше мер повідомив, що подачу кисню в госпіталі вдалося відновити. Водночас всі пацієнти, яких встигли евакуювати в лікарню швидкої допомоги, завершать лікування вже там.

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