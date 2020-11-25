У ЗСУ пояснили, чому не відповіли на обстріл бойовиків, через який загинув наш захисник

Рішення про вогонь у відповідь схвалює командир на місці

Рішення про вогонь у відповідь схвалює командир на місці

Фото: Liga.net

Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак пояснив, чому 24 листопада на Донбасі в передмісті Авдіївки українські військові не відкривали вогонь у відповідь на снайперський обстріл з боку противника, внаслідок якого був поранений, а потім помер український військовий.

Про це Хомчак розказав під час зустрічі зі ЗМІ, передає RegioNews з посиланням на АрміяInform.

За словами Хомчака, рішення про вогонь у відповідь схвалює командир на місці. Вчора вогонь не відкривали, тому що проводили евакуацію пораненого, намагаючись його врятувати.

"Комбриг вирішив вогонь не відкривати, тому що невідомо, чи вдалося б евакуювати військового", - пояснив головнокомандувач.

Нагадаємо, 24 листопада в результаті роботи ворожого снайпера загинув український військовий.