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25 листопада 2020, 16:41 2

У ЗСУ пояснили, чому не відповіли на обстріл бойовиків, через який загинув наш захисник

25 листопада 2020, 16:41 2
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Рішення про вогонь у відповідь схвалює командир на місці
Рішення про вогонь у відповідь схвалює командир на місці
Фото: Liga.net
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Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак пояснив, чому 24 листопада на Донбасі в передмісті Авдіївки українські військові не відкривали вогонь у відповідь на снайперський обстріл з боку противника, внаслідок якого був поранений, а потім помер український військовий.

Про це Хомчак розказав під час зустрічі зі ЗМІ, передає RegioNews з посиланням на АрміяInform.

За словами Хомчака, рішення про вогонь у відповідь схвалює командир на місці. Вчора вогонь не відкривали, тому що проводили евакуацію пораненого, намагаючись його врятувати.

"Комбриг вирішив вогонь не відкривати, тому що невідомо, чи вдалося б евакуювати військового", - пояснив головнокомандувач.

Нагадаємо, 24 листопада в результаті роботи ворожого снайпера загинув український військовий.

Україна війна обстріл ЗСУ Генштаб
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