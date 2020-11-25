В ВСУ объяснили, почему не ответили на обстрелы боевиков, из-за которых погиб наш защитник

Решение об ответе принимает командир на месте

Решение об ответе принимает командир на месте

Фото: Liga.net

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак объяснил, почему 24 ноября на Донбассе в пригороде Авдеевки украинские военные не открывали огонь в ответ на снайперский обстрел со стороны противника, в результате которого был ранен, а затем скончался украинский военный.

Об этом Хомчак рассказал во время встречи со СМИ, передает RegioNews со ссылкой на АрміяInform.

По словам Хомчака, решение об огне в ответ принимает командир на месте. Вчера огонь не открывали, потому что проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти.

"Комбриг решил огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось бы эвакуировать военного", - пояснил главнокомандующий.

Напомним, 24 ноября в результате работы вражеского снайпера погиб украинский военный.