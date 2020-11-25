В ВСУ объяснили, почему не ответили на обстрелы боевиков, из-за которых погиб наш защитник
Решение об ответе принимает командир на месте
Решение об ответе принимает командир на месте
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак объяснил, почему 24 ноября на Донбассе в пригороде Авдеевки украинские военные не открывали огонь в ответ на снайперский обстрел со стороны противника, в результате которого был ранен, а затем скончался украинский военный.
Об этом Хомчак рассказал во время встречи со СМИ, передает RegioNews со ссылкой на АрміяInform.
По словам Хомчака, решение об огне в ответ принимает командир на месте. Вчера огонь не открывали, потому что проводили эвакуацию раненого, пытаясь его спасти.
"Комбриг решил огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось бы эвакуировать военного", - пояснил главнокомандующий.
Напомним, 24 ноября в результате работы вражеского снайпера погиб украинский военный.
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